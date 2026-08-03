В общественных туалетах Казани вандалы сломали 15 смесителей и шесть унитазов с начала года

Наиболее часто этому подвержены модули в шести парках города

Фото: Мария Зверева

В этом году в туалетах, расположенных в парках Казани, вандалы сломали свыше 50 мыльниц, 40 дверных ручек, 20 перегородок, больше 20 корзин для мусора и столько же крючков-вешалок, 15 смесителей и 6 унитазов. Наиболее часто этому подвержены модули в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ, парке Победы, парках «Континент», «Калейдоскоп», в ЖК «Светлая долина» и «Салават купере». Об этом на «деловом понедельнике» сообщил председатель комитета внешнего благоустройства исполкома Альберт Шайнуров.

— В парке Победы спиливают ножки у чугунных скамеек и повреждают элементы выставленной боевой техники. А в парке «Калейдоскоп» мало того, что выбивают элементы детского игрового оборудования, так еще и вырубают свежевысаженные деревья, — перечислил председатель комитета.

Александр Ильин / realnoevremya.ru

Причем нарушителей всегда отслеживают через камеры видеонаблюдения, передавая соответствующие материалы правоохранительным органам.



Также, по его словам, за 15 лет в Казани благоустроили 51 парк, сад и сквер общей площадью 453 гектара. Особое внимание при проведении таких работ власти уделяют озеленению, ремонту освещения и устройству туалетов. Помимо этого, до конца текущего года и в 2027-м власти города смогут обеспечить почти 2,4 тыс. многодетные семьи участками. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров