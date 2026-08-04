ГУ МЧС по РТ: смертность на воде в Татарстане снизилась за год на 19%
С начала года на водных объектах республики погиб 41 человек
Смертность на воде в Татарстане снизилась за год на 19%. Об этом на брифинге в кабмине сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Татарстану Регина Гаязова.
По ее словам, с начала года на водных объектах республики погиб 41 человек. За аналогичный период прошлого года число жертв составило 51. В частности, в купальный сезон 2026-го погибли 28 человек — это на 15% меньше, чем в 2025-м.
Спасено с начала года 27 человек. В прошлом году их насчитывалось 37. В числе основных причин гибели людей на воде — купание в необорудованном месте. Так скончались 19 человек, в том числе шесть детей.
Напомним, в 19 муниципалитетах Татарстана отсутствуют доступные места для купания.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».