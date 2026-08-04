ГУ МЧС по РТ: смертность на воде в Татарстане снизилась за год на 19%

С начала года на водных объектах республики погиб 41 человек

Фото: Динар Фатыхов

Смертность на воде в Татарстане снизилась за год на 19%. Об этом на брифинге в кабмине сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Татарстану Регина Гаязова.

По ее словам, с начала года на водных объектах республики погиб 41 человек. За аналогичный период прошлого года число жертв составило 51. В частности, в купальный сезон 2026-го погибли 28 человек — это на 15% меньше, чем в 2025-м.



Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Спасено с начала года 27 человек. В прошлом году их насчитывалось 37. В числе основных причин гибели людей на воде — купание в необорудованном месте. Так скончались 19 человек, в том числе шесть детей.

Напомним, в 19 муниципалитетах Татарстана отсутствуют доступные места для купания.



Галия Гарифуллина