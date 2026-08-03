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Татарстанцев предупредили о грозе и тумане во вторник

13:19, 03.08.2026

Также прогнозируются кратковременные усиления ветра до 15—18 м/с

Татарстанцев предупредили о грозе и тумане во вторник
Фото: Артем Дергунов

Ночью и утром 4 августа в Татарстане ожидаются гроза. Об этом сообщили в РСЧС Татарстана.

Прогнозируются кратковременные усиления ветра до 15—18 м/с. Местами возможен туман.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в конце июля в Татарстане объявляли штормовое предупреждение.

Галия Гарифуллина

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