Татарстанцев предупредили о грозе и тумане во вторник
Также прогнозируются кратковременные усиления ветра до 15—18 м/с
Ночью и утром 4 августа в Татарстане ожидаются гроза. Об этом сообщили в РСЧС Татарстана.
Прогнозируются кратковременные усиления ветра до 15—18 м/с. Местами возможен туман.
Напомним, в конце июля в Татарстане объявляли штормовое предупреждение.
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