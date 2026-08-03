Главой исполкома Лаишевского района Татарстана стал Иван Шитов

Главным приоритетом он назвал обеспечение экономического роста района как основы для повышения качества жизни жителей

Главой исполкома Лаишевского района Татарстана стал Иван Шитов. Об этом сообщили в пресс-службе районного совета.

До назначения 37-летний Шитов занимал пост замглавы исполкома, а с 8 июля исполнял обязанности руководителя.

Новый глава исполкома главным приоритетом назвал обеспечение экономического роста района как основы для повышения качества жизни жителей. Также в числе озвученных им целей — создание новых рабочих мест, достойные заработные платы, поддержка малого и среднего бизнеса, решение вопросов строительства и благоустройства, повышение качества медицинских услуг и развитие системы образования.



Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Глава района Ильдус Зарипов подчеркнул, что новый глава исполкома зарекомендовал себя как компетентный руководитель и внес значительный вклад в реализацию проектов, направленных на повышение качества жизни жителей района.

Шитов родился в 1989 году в Лаишеве. В 2013 году окончил КГАСУ по специальности «инженер». Трудовую деятельность начал в МУП «Управление капитального строительства Лаишевского района», где прошел путь от заместителя директора до руководителя предприятия. С ноября 2019 года — замруководителя исполкома Лаишевского района.

Галия Гарифуллина