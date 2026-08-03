Новости общества

16:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Главой исполкома Лаишевского района Татарстана стал Иван Шитов

13:54, 03.08.2026

Главным приоритетом он назвал обеспечение экономического роста района как основы для повышения качества жизни жителей

Главой исполкома Лаишевского района Татарстана стал Иван Шитов
Фото: предоставлено пресс-службой Совета Лаишевского района

Главой исполкома Лаишевского района Татарстана стал Иван Шитов. Об этом сообщили в пресс-службе районного совета.

До назначения 37-летний Шитов занимал пост замглавы исполкома, а с 8 июля исполнял обязанности руководителя.

Новый глава исполкома главным приоритетом назвал обеспечение экономического роста района как основы для повышения качества жизни жителей. Также в числе озвученных им целей — создание новых рабочих мест, достойные заработные платы, поддержка малого и среднего бизнеса, решение вопросов строительства и благоустройства, повышение качества медицинских услуг и развитие системы образования.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Глава района Ильдус Зарипов подчеркнул, что новый глава исполкома зарекомендовал себя как компетентный руководитель и внес значительный вклад в реализацию проектов, направленных на повышение качества жизни жителей района.

Шитов родился в 1989 году в Лаишеве. В 2013 году окончил КГАСУ по специальности «инженер». Трудовую деятельность начал в МУП «Управление капитального строительства Лаишевского района», где прошел путь от заместителя директора до руководителя предприятия. С ноября 2019 года — замруководителя исполкома Лаишевского района.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также