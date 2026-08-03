Трамп заявил о полном контроле США над Ормузским проливом
Морская блокада Ирана будет продолжаться либо до достижения соглашения, или пока не будет обеспечена капитуляция
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив находится под полным контролем американских военно-морских сил.
— Ничто не проходит в Иран, если только мы не захотим, и ничего не пройдет, пока не будет заключена сделка или не будет обеспечена полная капитуляция, — написал он в своих социальных сетях.
Ранее Дональд Трамп анонсировал срочные переговоры с Ираном.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».