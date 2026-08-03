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Трамп заявил о полном контроле США над Ормузским проливом

19:10, 03.08.2026

Морская блокада Ирана будет продолжаться либо до достижения соглашения, или пока не будет обеспечена капитуляция

Трамп заявил о полном контроле США над Ормузским проливом
Фото: взято с сайта whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив находится под полным контролем американских военно-морских сил.

— Ничто не проходит в Иран, если только мы не захотим, и ничего не пройдет, пока не будет заключена сделка или не будет обеспечена полная капитуляция, — написал он в своих социальных сетях.

Ранее Дональд Трамп анонсировал срочные переговоры с Ираном.


Вадим Вахрушев

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