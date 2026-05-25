В Татарстане могут учредить 200 стипендий раиса республики для победителей олимпиад и «стобалльников» по ЕГЭ

При этом 100 стипендий получат студенты, постоянно проживающие в регионе

В Татарстане могут учредить 200 стипендий раиса республики. Денежную награду хотят дать победителям и призерам заключительного этапа всероссийских и международных олимпиад, выпускникам школ, набравшим по 100 баллов на ЕГЭ по двум и более предметам, победителям и призерам чемпионатов WorldSkills, «Абилимпикс», «Профессионалы», а также обладателям золотого знака ГТО. Документ опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы.

Отмечается, что 100 стипендий получат студенты, постоянно проживающие в Татарстане. Из них 67 выплат предусмотрено для победителей и призеров олимпиад школьников, а также выпускников, набравших по 100 баллов по ЕГЭ, 33 стипендии — для победителей и призеров WorldSkills, «Абилимпикс» и «Профессионалы» и золотых медалистов ГТО.

Другие 100 стипендий получат обучающиеся из других регионов России. Из них также 67 стипендий — для победителей олимпиад и «стобалльников», 33 стипендии — для победителей и призеров чемпионатов и обладателей «золота» по ГТО.

