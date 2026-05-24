Перед Днем защиты детей злоумышленники рассылают поддельные уведомления якобы о страховании ребенка

Зафиксированы также схемы с предложением фиктивных летних подработок для несовершеннолетних

Фото: Динар Фатыхов

В преддверии Дня защиты детей активизировались мошенники. Об этом сообщили в пресс‑службе МВД РИА «Новости».

Злоумышленники рассылают поддельные уведомления от имени образовательных учреждений, предлагая платно «застраховать» ребенка для участия в праздничных мероприятиях. Представители ведомства уточнили, что в 2026 году зафиксированы также схемы с предложением фиктивных летних подработок для несовершеннолетних.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В МВД подчеркнули, что в предпраздничный период наблюдается рост числа мошеннических схем, нацеленных главным образом на родителей несовершеннолетних.

За январь — апрель 2026 года в Татарстане зарегистрировали 4 539 преступлений (-18,6% за год), связанных с мошенничеством. Совокупный ущерб от действий злоумышленников составил 1,5 млрд рублей (-13% за год, или на 227 млн).



Галия Гарифуллина