Раис Татарстана побывал на предприятии по производству материалов для дорожной разметки
Оно поставляет технику не только для Беларуси и России, но и для других стран
Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал на предприятии по производству материалов для дорожной разметки в Брестской области. Оно поставляет технику не только для Беларуси и России, но и для других стран, рассказали в пресс-службе татарстанского лидера.
Предприятие обеспечивает полный цикл решений для дорожной безопасности, включая производство красок, термопластиков и разметочных машин. Ежегодно ООО «СТиМ» предлагает более 30 моделей машин для дорожной разметки. Ассортимент обновляется к каждому сезону.
В производстве применяют технологии, использующие и воздушный, и безвоздушный способы нанесения краски.
Рустам Минниханов также ознакомился с производством аккумуляторных батарей и систем накопления энергии «Аккумуляторный альянс». Ему продемонстрировали линейку продукции завода.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».