Раис Татарстана побывал на предприятии по производству материалов для дорожной разметки

Оно поставляет технику не только для Беларуси и России, но и для других стран

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал на предприятии по производству материалов для дорожной разметки в Брестской области. Оно поставляет технику не только для Беларуси и России, но и для других стран, рассказали в пресс-службе татарстанского лидера.

Предприятие обеспечивает полный цикл решений для дорожной безопасности, включая производство красок, термопластиков и разметочных машин. Ежегодно ООО «СТиМ» предлагает более 30 моделей машин для дорожной разметки. Ассортимент обновляется к каждому сезону.



предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В производстве применяют технологии, использующие и воздушный, и безвоздушный способы нанесения краски.

Рустам Минниханов также ознакомился с производством аккумуляторных батарей и систем накопления энергии «Аккумуляторный альянс». Ему продемонстрировали линейку продукции завода.

Галия Гарифуллина