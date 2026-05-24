Раис Татарстана посетил предприятие «Савушкин продукт», ведущее в молочной отрасли Белоруссии

15:10, 24.05.2026

Минниханов ознакомился с технологическим процессом и продегустировал продукцию

В Белоруссии раис Татарстана Рустам Минниханов побывал на предприятии «Савушкин продукт». Это лидер молочной отрасли страны и один из крупнейших производителей натуральной молочной продукции в Восточной Европе. Об этом сообщили в пресс-службе раиса.

В структуру предприятия входит группа компаний с семью производственными площадками в Брестской и Витебской областях. Каждый день на предприятии перерабатывается свыше 5,5 тыс. тонн молока. На заводах работают 10 тыс. сотрудников.

Раис Татарстана ознакомился с технологическим процессом и продегустировал продукцию.

Сегодня Рустам Минниханов также встретился с председателем Брестского областного исполкома Петром Пархомчиком. Они подписали план мероприятий о сотрудничестве.

Галия Гарифуллина

