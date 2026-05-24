«Кул-Шариф» закроют для туристов перед празднованием Курбан-байрама

Мечеть будет недоступна с 18:00 26 мая до 8:00 27 мая

Фото: Динар Фатыхов

В Казани мечеть «Кул-Шариф» закроют для туристов перед празднованием Курбан-байрама. Об этом сообщили в пресс-службе Музея-заповедника «Казанский Кремль».

— В связи с подготовкой к празднованию Курбан-байрама и проведением праздничного намаза мечеть «Кул-Шариф» будет закрыта для посещения туристами с 18:00 26 мая до 8:00 27 мая. Просим учитывать при планировании прогулки по Казанскому кремлю, — говорится в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом музеи и выставочные залы в эти дни будут работать в обычном режиме.

Напомним, Курбан-байрам в 2026 году отмечается 27 мая. Этот день в Татарстане объявлен выходным. Почему нисаб для курбана увеличился почти вдвое, во сколько состоится праздничный намаз и что ждет горожан на «Курбан-фесте» в Казани — читайте в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина