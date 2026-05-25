В Казани отремонтируют дом-музей Марджани

Там появятся кафе и мастерская

В столице Татарстана капитально отремонтируют дом Ш. Марджани. Речь идет об объекте культурного наследия, который построили в середине XIX века, расположенном на ул. К. Насыри, 10. Соответствующий акт опубликован на сайте комитета республики по охране ОКН.

Двухэтажная постройка площадью 308 «квадратов» принадлежит МБУ по развитию историко-культурной территории «Историческая среда». Сейчас дом находится в оперативном управлении ассоциации предпринимателей-мусульман, следует из документа.

По результатам исследования выяснилось, что дом находится в неудовлетворительном состоянии. В здании нет горизонтальной и вертикальной гидроизоляции стен, вентиляции под полом и утепления. В итоге постройка промерзает, а система отопления выходит из строя.

Рабочие намерены отреставрировать все декоративные элементы фасадов (пилястр, оконных наличников, фриза и карниза), заменить поврежденные участки обшивки стен, починить аварийные сети и лестницы, усилить крышу и так далее.

Приспособление здания предполагает размещение экспозиционного и многофункциональных залов, кафе, мастерской, санузла и технических помещений.

Никита Егоров