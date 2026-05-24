В Казани приостановили движение трамваев №5, 5а, 6 и 7
Также приостановлено движение троллейбусов №2 и 13
В Казани приостановили движение трамваев №5, 5а, 6, 7 и троллейбусов №2, 13. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».
— На ул. Ямашева, 36 произошло повреждение контактной сети. На месте работают аварийные службы предприятия, — говорится в сообщении.
Напомним, на этой неделе также приостанавливали движение трамваев №1, 6, 8 и троллейбуса №13.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».