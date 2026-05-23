Космический корабль Starship вернулся на землю после тестового полета, но взорвался

Помимо этого, Starship потерял один из шести двигателей при выходе в космос

Фото: Реальное время

Космический корабль Starship вернулся на Землю после 12-го тестового полета. Приземление аппарата подтвердила компания SpaceX в соцсети Х.

Причем после приводнения корабль взорвался. Помимо этого, Starship потерял один из шести двигателей при выходе в космос. Также отмечается, что при полете в космос вывели 22 спутника.

Добавим, что это 12-е испытание машины в истории компании, но первое для существенно переработанной версии корабля. Кроме того, ракета впервые стартовала со второй, абсолютно новой пусковой площадки космодрома в Техасе.

Ранее сообщалось, что корабль «Орион» вернулся на Землю после облета Луны.

Никита Егоров