Минниханов подписал указ о внесении изменений в концепцию нацполитики в Татарстане

Около 90% респондентов не сталкивались с дискриминацией по национальному, языковому или религиозному признаку

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о внесении изменений в концепцию государственной национальной политики в республике до 2026 года.

В документе говорится, что по итогам соцопросов в 2025 году положительно оценивают состояние межнациональных отношений 86,5% татарстанцев, межрелигиозных — 84,2%. Около 90% респондентов поделились, что не сталкивались с дискриминацией по национальному, языковому или религиозному признаку.

Целью нацполитики названо сохранение единства многонационального населения Татарстана и укрепление общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурного и языкового разнообразия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В число приоритетных направлений вошли:

сохранение и обеспечение русского языка как государственного языка России, родного языка и языка межнационального общения;

охранение и развитие татарского языка как государственного языка Татарстана и родного языка;

сохранение и поддержка языков и культур всех народов, проживающих в Татарстане;

позиционирование Татарстана как духовного и этнокультурного центра татарского народа и др.

Два месяца назад новую редакцию концепции национальной политики в Татарстане обсудили в Доме дружбы народов. Какие разделы претерпели изменения и что будет заложено в стратегии на ближайшие 10 лет — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина