В Казани на ул. Гвардейской произошло ДТП

18:22, 18.05.2026

Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

В Казани на ул. Гвардейской произошло ДТП. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

По их словам, на участке ул. Гвардейской в сторону ул. Аделя Кутуя из-за аварии стоят трамваи.

— Легковушка хотела повернуть через трамвайные пути, и они с трамваем, видимо, столкнулись, — говорят очевидцы.

Напомним, в прошлом году в Казани выявили 66 опасных участков дорог, где произошло свыше 240 аварий. Чаще всего ДТП случаются на перекрестках улиц Островского и Пушкина, на Танковом кольце, а также на улицах Чуйкова, Бондаренко, в районе Габишево и на улице Кул Гали.

Галия Гарифуллина

