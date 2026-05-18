В Казани на ул. Гвардейской произошло ДТП
Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы
По их словам, на участке ул. Гвардейской в сторону ул. Аделя Кутуя из-за аварии стоят трамваи.
— Легковушка хотела повернуть через трамвайные пути, и они с трамваем, видимо, столкнулись, — говорят очевидцы.
Напомним, в прошлом году в Казани выявили 66 опасных участков дорог, где произошло свыше 240 аварий. Чаще всего ДТП случаются на перекрестках улиц Островского и Пушкина, на Танковом кольце, а также на улицах Чуйкова, Бондаренко, в районе Габишево и на улице Кул Гали.
