Посол Вьетнама заявил, что То Лам примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани

Мероприятие пройдет 17—19 июня

Президент Вьетнама То Лам примет участие в саммите Россия — АСЕАН, который пройдет в Казани с 17 по 19 июня. Об этом сообщил посол страны в России Данг Минь Кхой.

— Мы уже получили приглашение принять участие в саммите АСЕАН — Россия в Казани. Я думаю, что наш руководитель будет принимать участие. Все страны АСЕАН тоже уже согласны, — цитирует его ТАСС.

Напомним, мэр Казани Ильсур Метшин сегодня подчеркнул, что в саммите примут участие главы государств и правительств 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

— Без пауз начинаем подготовку к саммиту Россия — АСЕАН, в котором примут участие представители 11 стран — главы государств и правительств. <...> Безусловно, от нас требуется обеспечить безопасность участников форума и сделать все, чтобы их впечатления от Казани были самыми лучшими, — заявил Ильсур Метшин.

Галия Гарифуллина