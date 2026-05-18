Посол Вьетнама заявил, что То Лам примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани
Мероприятие пройдет 17—19 июня
Президент Вьетнама То Лам примет участие в саммите Россия — АСЕАН, который пройдет в Казани с 17 по 19 июня. Об этом сообщил посол страны в России Данг Минь Кхой.
— Мы уже получили приглашение принять участие в саммите АСЕАН — Россия в Казани. Я думаю, что наш руководитель будет принимать участие. Все страны АСЕАН тоже уже согласны, — цитирует его ТАСС.
Напомним, мэр Казани Ильсур Метшин сегодня подчеркнул, что в саммите примут участие главы государств и правительств 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
— Без пауз начинаем подготовку к саммиту Россия — АСЕАН, в котором примут участие представители 11 стран — главы государств и правительств. <...> Безусловно, от нас требуется обеспечить безопасность участников форума и сделать все, чтобы их впечатления от Казани были самыми лучшими, — заявил Ильсур Метшин.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».