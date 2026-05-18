Ильсур Метшин: надеемся, что наши жители смогут в парках не только «почилить», но и получить новые впечатления

Этим летом некоторые общественные пространства города превратятся в клубы по интересам

Летний сезон в парках и скверах Казани стартует 23 мая с праздника в Горкинско‑Ометьевском лесу: гостей ждут городской пикник, лекторий, мастер‑классы, «Парковый квиз», музыкальные сеты и выступление группы «Лолита Косс». Об этом сообщила руководитель дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова на аппаратном совещании в мэрии.



— Надеемся, что казанцы оценят новые форматы отдыха в парках. Благодаря запланированным мероприятиям все ярче вырисовывается «лицо» каждого парка. Надеемся, что наши жители смогут в парках не только, выражаясь молодежным сленгом, «почилить», но и получить вместе с детьми или друзьями новые впечатления, обучиться чему-то новому, — заявил мэр города Ильсур Метшин.

Этим летом общественные пространства города превратятся в клубы по интересам. В парке «Черное озеро» откроется культурный клуб с лекциями, на Чайковом озере — клуб здоровья с занятиями и лекциями врачей, а в сквере Аксенова заработает киноклуб с показами архивного кино и встречами с режиссерами. Детский парк «Елмай» станет главной точкой притяжения для семей с детьми: здесь запланированы концерты, кинопоказы и творческие лаборатории.

Новым проектом станет «Друзья леса» в Горкинско‑Ометьевском лесу — с экопросветительскими прогулками и уборкой территории. На набережной Казанки и Голубых озерах пройдет лаборатория «Горожанин‑ученый» с лекциями, экскурсиями и сплавами на сапах.

Среди крупных событий сезона — фестиваль уличного театра совместно с Казанским Кремлем, музыкальный вечер «Октава» в Лядском саду, фестиваль этнической культуры «Итиль» в парке им. Горького 8 августа и музыкальный вечер «Джазовая орбита Аксенова». А полюбившиеся парковые вечеринки пройдут на новой локации — в саду Фукса.

28 июня парк им. Горького отметит 90‑летие: хедлайнером станет театр им. Качалова, а к юбилею разработают новый фирменный стиль и навигацию парка. Также в городе состоятся IX Летний книжный фестиваль «Смены» в парке «Черное озеро» (13–14 июня) и фестиваль VK Fest у Центра семьи «Казан» (7 июня).

Напомним, что на VK Fest в Казани проведут автограф-сессии и пообщаются с поклонниками Клава Кока, Дима Масленников, «Вики Шоу», «Импровизаторы», Платон Горохов, Ян Топлес и Супер Стас. Фестиваль пройдет 7 июня у Центра семьи «Казан». Ранее был объявлен лайн-ап выступающих артистов. На сцене VK Fest в Казани выступят FEDUK, Татьяна Куртукова, группа «Сироткин», Ришат Тухватуллин, Дора и Zivert.



