В ближайшие дни в Татарстане ожидается до +33 градусов

Завтра в республике ожидается по-прежнему жаркая и сухая погода

В ближайшие дни в Татарстане ожидается до +33 градусов. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики. В регионе установилась аномально жаркая погода. В выходные среднесуточные температуры были выше средних многолетних значений на 9—10 градусов.



Завтра в Татарстане ожидается по-прежнему жаркая и сухая погода. Температура днем составит от +28 до +33 градусов. 20 мая через республику будет проходить атмосферный фронт, который местами отметится небольшими дождями. При этом температура также составит до +33 градусов.

Ночью 21 мая в зоне фронта местами сохранится небольшой дождь. Днем температурный фон немного понизится и составит от +24 до +29 градусов. Осадки в дневные часы маловероятны.

По предварительному прогнозу, 22—23 мая существенных осадков не будет. Днем ожидается до +26... +32 градусов.

Напомним, ранее Гидрометцентр Татарстана сообщил о продлении штормового предупреждения в регионе. Период действия предупреждения — с 13 по 18 мая.



Галия Гарифуллина