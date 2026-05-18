Прощание с адвокатом Александром Коганом пройдет в Казани 20 мая

Он был одним из основателей коллегии адвокатов «Рыбак, Коган и партнеры»

Сегодня стало известно, что скончался один из основателей коллегии адвокатов «Рыбак, Коган и партнеры» Александр Коган. Прощание с ним пройдет 20 мая в Казани на Арском кладбище, сообщили в пресс-службе Адвокатской палаты РТ.

Коган начал карьеру в 1993 году: стал членом Межреспубликанской коллегии адвокатов и работал в казанской юридической консультации №10. В 2003-м он вошел в состав квалификационной комиссии Адвокатской палаты Татарстана, членом которой являлся до настоящего времени. Он был удостоен званий почетного адвоката России и заслуженного юриста Татарстана.

В числе подзащитных Когана — бывший лидер казанского ОПС «Жилка» Юрий Марухин.

В феврале скончался заслуженный юрист России Генрих Падва. Благодаря его усилиям в России был введен мораторий на смертную казнь, писали СМИ. Профессиональный путь он начал в Калининской областной коллегии адвокатов. В дальнейшем занимал должность вице-президента Союза адвокатов СССР, а затем Международного союза (содружества) адвокатов.



Галия Гарифуллина