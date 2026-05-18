Константин Хабенский заявил, что Казань «по праву остается одним из главных культурных центров страны»

Он приехал в Татарстан в рамках гастролей Московского художественного театра им. Чехова

Российский актер, художественный руководитель Московского художественного театра им. Чехова Константин Хабенский прибыл в Казань в рамках гастролей учреждения. Во время визита артист отдал должное столице Татарстана как одного из культурных центров России, передает пресс-служба мэрии.

— Я счастлив снова приехать в любимый город. Казань по праву остается одним из главных культурных центров страны. Здесь в свое время возникали важные институты творческого развития, рождались многие инициативы и проекты. Наше желание привезти спектакли Московского художественного театра в Казань наконец осуществилось. И я уверен, что это не последний наш приезд, — сказал Хабенский.

Артист рассказал, что МХТ им. Чехова собирается создавать новые совместные проекты с Казанью. Идеи уже есть, их обсудят после гастролей.

Хабенский привез в Татарстан два спектакля: показанный сначала в виде фильма «Жил. Был. Дом» и классику — пьесу Александра Вампилова «Старший сын».

