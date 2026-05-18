Путин примет участие в саммите БРИКС в Нью-Дели

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в Нью-Дели 12—13 сентября. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По его словам, российский лидер также будет присутствовать на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. В ноябре Путин отправится в Шэньжэнь, где состоится саммит АТЭС.

Кроме того, Ушаков рассказал о поездке президента России в Китай. Путин прибудет туда 19 мая. 20-го ожидается встреча с китайским лидером Си Цзиньпином. Во время нее главы двух государств примут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа и подпишут порядка 40 документов. В ходе беседы Путин и Си Цзиньпин подробно обсудят вопрос «Силы Сибири — 2» — магистрального трубопровода, который должен связать газовые месторождения Западной Сибири с Китаем.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе визита российского лидера Си Цзиньпин и Путин примут участие в церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026—2027 годы). В плане поездки также значится встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном для обсуждения торгово-экономических деталей сотрудничества.



Галия Гарифуллина