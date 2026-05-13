Путин назначил врио губернаторов Белгородской и Брянской областей

19:35, 13.05.2026

Ими стали Александр Шуваев и Егор Ковальчук

Президент России Владимир Путин назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Также российский лидер поставил на аналогичный пост в Брянской области Егора Ковальчука. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Прежние губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаза покидают свои посты.

Ранее сообщалось, что Путин назначил новых судей в Татарстане.

Никита Егоров

