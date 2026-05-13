Весной 2026 года количество поездок туристов в малые города Татарстана выросло на 13%

Лидером по динамике посещаемости стал Болгар

Фото: Артем Дергунов

Весной 2026 года количество туристических поездок в малые города Татарстана выросло на 13%, сообщили аналитики МегаФона по результатам исследования.

Интерес путешественников вызывают места с богатой историей и природными достопримечательностями. Лидером по динамике посещаемости стал Болгар. Весной интерес к этому городу вырос на 35% по сравнению с зимним периодом. Второе место занимают Тетюши, где число гостей увеличилось на 32%. Популярность этого направления объясняется уникальным расположением на высоком берегу Волги и купеческим наследием.

Положительная динамика наблюдается и на других направлениях. Приток туристов в Буинск вырос на 27%, в Менделеевск — на 22%, а в Елабугу — на 20%. Самый молодой и высокотехнологичный город Татарстана также показал рост: Иннополис остановился всего в шаге от первой пятерки с приростом в 18%.

Среди малых населенных пунктов Татарстана сильнее всего вырос приток автопутешественников в села вдоль трассы М‑12 «Восток», а также в локации у берегов Камы и Волги. Например, загородный отдых в поселке Опушка привлек на 54% больше гостей, турпоток в усадьбу Молоствовых в селе Долгая Поляна увеличился на 44%, а интерес к рыболовным и пляжным местам в селе Теньки вырос на 40%.

Татарстан уверенно держится в топе самых желанных туристических направлений России. Только за майские праздники здесь отдохнули абоненты оператора более чем из 75 регионов страны. В длинные весенние выходные основную часть гостей составили жители Москвы, Санкт‑Петербурга и регионов Поволжья. Чаще всего приезжали путешественники из Башкортостана, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, а также из Самарской, Ульяновской, Нижегородской и Кировской областей.

Жители отдаленных территорий также стали регулярно бывать в республике. Лидером по динамике стал Ставропольский край, откуда с начала мая в Татарстан приехало на 78% больше туристов, чем годом ранее. Существенный прирост также показали Забайкальский край (+41%) и Республика Тыва (+40%).

Ранее сообщалось, что в Свияжске обновят входную группу, две площади и другие турместа.

Никита Егоров