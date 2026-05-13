В Татарстане умер экс врио главы управления ЗАГС РТ Ильдар Бадреев

О смерти Бадреева сообщила глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова, причины она не назвала

На 52-м году ушел из жизни Ильдар Фоатович Бадреев, ранее занимавший должности врио начальника управления ЗАГС Кабмина РТ и руководителя управления социального развития Аппарата Кабмина РТ. О смерти Бадреева сообщила глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова, причины она не назвала.



Свою карьеру на государственной службе начал в 1997 году. За годы работы прошел путь от референта до руководителя социального блока. В разные периоды занимал должности в Министерстве торговли и потребительских услуг РТ, Аппарате Кабинета министров Татарстана. С 2010 по 2024 год возглавлял Управление социального развития Аппарата Кабмина РТ, а в 2024 году исполнял обязанности начальника Управления ЗАГС Кабинета министров РТ.

— Он оставался с людьми в самых важных моментах их жизни, отзывчивый и доброжелательный, — написала Зарипова.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее стало известно о смерти журналиста и телеведущего Владимира Молчанова. СМИ сообщают, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Наталья Жирнова