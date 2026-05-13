В Свияжске обновят входную группу, две площади и другие турмаршруты

Также в планах заменить заборы на декоративные насаждения и ландшафтные решения

Фото: Роман Хасаев

В Свияжске в ближайшие годы появятся новые элементы навигации, информационные стенды, архитектурные фигуры и санитарные зоны. Также на острове обновят входную группу, Успенскую и Рождественскую площади, сообщили в пресс-службе Института развития городов Татарстана.

При этом исторический облик города при «обновлении» максимально сохранят. В планах заменить заборы на декоративные насаждения и ландшафтные решения. Причем новые ограждения собираются делать более долговечными, используя металлические элементы вместо быстро разрушающихся деревянных конструкций.

Еще на острове планируют перенести автобусные стоянки на удаленную парковку, чтобы разгрузить историческую часть Свияжска.

По словам руководителя департамента федеральных грантов и конкурсов Института развития городов Татарстана Анны Абдулкадеровой, целью проекта является создание комфортной, красивой и информативной среды для туристов, но только при сохранении исторического облика и сакрального характера острова-града.

Никита Егоров