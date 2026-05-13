Жителям Альметьевского района напомнили правила безопасного сжигания мусора

С наступлением весны возрастает риск возникновения пожаров из-за сухой травы, мусора и жаркой погоды. В связи с этим сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому району провели проверку готовности населенных пунктов к весенне-летнему пожароопасному сезону, сообщает ГУ МЧС по РТ.

Сотрудники пожарной службы обошли частные дома и рассказали жителям, как правильно обращаться с огнем. В первую очередь, гражданам разъяснили основные требования безопасности при сжигании мусора и сухой травы.

Вот главные правила безопасности:

Костёр можно разводить только в яме глубиной 30 сантиметров и не шире метра

От дома, гаража или сарая нужно отступить минимум 50 метров

До хвойных деревьев должно быть не меньше 100 метров, до лиственных — 30 метров

Вокруг места для костра на 10 метров не должно быть сухой травы

Место для огня надо обложить специальной полосой шириной 40 сантиметров

Напомним, что в России за сутки произошло более 100 лесных пожаров, а в Татарстане ранее продлили штормовое предупреждение о высокой пожароопасности — в лесах республики сохраняется IV класс пожарной опасности.

Наталья Жирнова