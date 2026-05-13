В Татарстане установили новые зарплаты работникам социальной сферы

Фото: Максим Платонов

Кабмин Татарстана принял постановление об изменении оплаты труда сотрудников социальных учреждений региона. Изменения коснулись работников государственных организаций социального обслуживания и учреждений социальной защиты.

Согласно документу, установлены новые базовые оклады для различных категорий специалистов социальной сферы. Социальные работники и специалисты по техническим средствам реабилитации будут получать 29 700 рублей в месяц.

Специалистам по социальной работе, профессиональной ориентации инвалидов и инструкторам по лечебной физкультуре установлен оклад в размере 33 940 рублей. Медицинские психологи и специалисты по реабилитации инвалидов будут получать 35 750 рублей. Руководители отделений социальной службы могут рассчитывать на зарплату в 36 470 рублей.

Также увеличены оклады для инструкторов-методистов, концертмейстеров, педагогов дополнительного образования и социальных педагогов — до 27 500 рублей. Для инструкторов по адаптивной физкультуре установлен оклад в размере 26 610 рублей.

Напомним, что средняя зарплата в Татарстане превысила 92 тыс. рублей. В январе 2026 года она достигла 92 457,6 рубля, увеличившись на 16,8% по сравнению с прошлым годом.

Наталья Жирнова