Минсельхоз России планирует выделить Татарстану более 6 млрд рублей на развитие сел

Реализация программы запланирована на 2026/28 годы

Фото: Реальное время

Минсельхоз России планирует развивать сельские агломерации Арского, Буинского, Кукморского Балтасинского и Сабинского районов Татарстана. На эти цели из госбюджета намерены выделить 6,1 млрд рублей. Соответствующее распоряжение Кабинета министров республики опубликовано на сайте антикоррупционной экспертизы.

Реализация программы запланирована на 2026/28 годы.

Отмечается, что на упомянутые цели еще 1,35 млрд рублей привлекут из других госпрограмм, 1,3 млрд рублей — из внебюджетных источников. В частности, 100 млн рублей пойдут на капремонт моста через Шошму в Балтасинском районе, на 563 млн рублей построят детсад в Буинске, на 257 млн рублей реконструируют сети водоотведения в Кукморе, а на 403 млн — обновят центр образования «ОНИКС» в Богатых Сабах.

— Целью данной инициативы является изменение источника финансирования: замена ранее предусмотренных внебюджетных средств на бюджетные ассигнования в рамках соответствующих государственных программ, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в Татарстане направят 283,7 млн рублей на реконструкцию систем водоснабжения в селах.

Никита Егоров