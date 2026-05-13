В Татарстане выделили более 2,5 млрд рублей на ремонт автодорог в Набережных Челнах

Работы пройдут на трех крупных проспектах города

На выполнение работ по ремонту автодорог на трех крупных проспектах в Набережных Челнах выделили более 2,5 млрд рублей. Информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок. О проведении электронного конкурса объявило ГКУ «Главтатдортранс».

В рамках программы капремонта автодороги на проспекте Мира в Набережных Челнах протяженностью 12,3 км выделено 1,084 млрд рублей. Работы на проспекте Мусы Джалиля на отрезке в 8,8 км обойдутся в сумму до 822,4 млн рублей. Ремонт Набережночелнинского проспекта в 8,2 км выполнят на 765,5 млн рублей.

Все ремонтные работы должны быть завершены до 22 октября 2026 года.

Около 1,9 млрд рублей на ремонт автодорог будут выделены по программе приведения в нормативное состояние дорожно-уличной сети в опорных населенных пунктах Татарстана. Еще 680 млн рублей выделят по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Набережночелнинской городской агломерации в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Зульфат Шафигуллин