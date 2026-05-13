В автограде отремонтируют Набережночелнинский проспект — на это выделят более 750 млн рублей

10:52, 13.05.2026

В рамках программы капремонта планируется отремонтировать 8,2 километра автомобильной дороги и установить освещение на ней

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

ГКУ «Главтатдортранс» объявило о проведении электронного конкурса на ремонт автодорог общего пользования в Татарстане. Речь идет о реконструкции Набережночелнинского проспекта в автограде республики — Набережных Челнах.

В рамках программы капремонта планируется отремонтировать 8,2 километра автомобильной дороги. В список работ входит не только само покрытие дороги, но и установка наружного освещения проспекта.

Все работы должны быть завершены до 22 октября 2026 года. На реализацию проекта будет направлено 765,5 млн рублей из регионального бюджета.

Напомним, что на 13 километров новых дорог в Лаишевском районе Татарстана потратят почти полмиллиарда рублей. Ремонтные работы охватят различные населенные пункты района, включая город Лаишево, села Столбище, Усады и Габишево.

Наталья Жирнова

ОбществоИнфраструктура Татарстан

