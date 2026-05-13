Проект капремонта Дворца спорта в Казани прошел экспертизу

Объект уже два раза реконструировали

Проект капремонта Дворца спорта в Казани получил положительное заключение госэкспертизы. Документ опубликован на сайте ЕГРЗ.

Согласно документу, в перечень работ по объекту на ул. Московской входит не только ремонт, но и покупка мебели, оборудования и инвентаря.

Напомним, что Дворец спорта открыли в 1966 году. До 2005-го один из старейших спортивных объектов города был домашней ареной ХК «Ак Барс».

К слову, дворец уже два раза «преображали»: в 1998 и 2000 годах. Тогда в здании достраивали новые помещения и второй ледовый каток. В декабре прошлого года во Дворце спорта капитально отремонтировали ледовую арену.

Никита Егоров