Проект капремонта Дворца спорта в Казани прошел экспертизу
Объект уже два раза реконструировали
Проект капремонта Дворца спорта в Казани получил положительное заключение госэкспертизы. Документ опубликован на сайте ЕГРЗ.
Согласно документу, в перечень работ по объекту на ул. Московской входит не только ремонт, но и покупка мебели, оборудования и инвентаря.
Напомним, что Дворец спорта открыли в 1966 году. До 2005-го один из старейших спортивных объектов города был домашней ареной ХК «Ак Барс».
К слову, дворец уже два раза «преображали»: в 1998 и 2000 годах. Тогда в здании достраивали новые помещения и второй ледовый каток. В декабре прошлого года во Дворце спорта капитально отремонтировали ледовую арену.
