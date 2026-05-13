Проректор ВШЭ Овчарова на «КазаньФоруме»: «Проблема бедности в России решена»

Проблема бедности в России решена. Об этом сегодня на XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» заявила журналистам проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Лилия Овчарова. По ее словам, если в начале 2000-х доход ниже прожиточного минимума имело более трети населения страны, то сейчас он порядка 6%, передает пресс-служба мероприятия.

— В последние 10 лет уровень бедности в России снижается и очень высокими темпами. Мы видим это и по сравнению с другими странами: Россия относится к числу государств с низким уровнем бедности, — сказала она.



По ее мнению, бедность — это не единственный показатель, который измеряет благополучие страны.

— Если говорить о том, что качество жизни растет только тогда, когда есть экономический рост, это, действительно, так. Мы подошли к тому, когда расширение среднего класса становится основной задачей для благосостояния нашей страны, — добавила Овчарова.

Никита Егоров