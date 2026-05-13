Владимир Путин назначил новых судей в Татарстане
Речь идет о судьях Московского района Казани и Нижнекамского районного суда
Владимир Путин подписал указ о назначении двух новых судей в Татарстане. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, Ильнар Ибятов назначен на должность судьи Московского района Казани. Эльмира Миннебаева получила назначение на должность судьи Нижнекамского районного суда.
Месяц назад Владимир Путин также назначил четырех судей и двух председателей судов в Татарстане. Так, председателем Елабужского горсуда был назначен Ильдар Шайдуллин.
