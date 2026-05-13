В Казани ищут подрядчика для организации Дня России за 24,5 млн рублей

Речь идет о мероприятиях на открытой площадке у Центра семьи «Казан»

В Казани объявлен тендер на организацию и проведение культурных мероприятий, посвященных Дню России 12 июня, на открытой площадке у Центра семьи «Казан».

Согласно техническому заданию, победитель конкурса должен будет обеспечить полный комплекс услуг: от монтажа сценических конструкций, шатров, ограждений и энергоснабжения до предоставления звукового, светового и экранного оборудования, а также организации концертной программы, работы режиссёрско-постановочной группы, охраны, клининга и детских активностей.

Особое внимание уделяется безопасности: для проведения праздничного салюта предусмотрены отдельные согласования с органами МВД и МЧС. Начальная стоимость закупки составляет 24,5 миллиона рублей.

Наталья Жирнова