В Татарстане сократилось число отравлений алкоголем: 155 случаев за январь — апрель 2026 года

С начала года в республике от отравления алкоголем скончался 71 человек

По данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, за первые четыре месяца 2026 года зарегистрировано 155 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это на 1,2 раза меньше показателей аналогичного периода прошлого года, когда было зафиксировано 193 случая.

Большинство пострадавших — взрослые старше 18 лет, их доля составила 89,7% от общего числа случаев. Несовершеннолетние в возрасте 15—17 лет составили 2,6%, а дети — 7,7%. Среди пострадавших преобладали мужчины — 73,5% от общего числа. Анализ показал, что среди отравившихся значительную часть составило неработающее население — 33,5%, работающие составили 18%, пенсионеры — 10,9%, школьники — 7%, учащиеся — 3,2%.

В структуре отравлений преобладали случаи с этанолом — 75,5% от общего числа. Отравления неуточненным спиртом составили 11,6%, метанолом — 10,9%, 2-пропанолом — 0,6%, другими спиртами — 1,4%.

Показатель смертности от отравлений алкогольной продукцией составил 1,8 случая на 100 тысяч населения, что соответствует 71 зарегистрированному случаю.



