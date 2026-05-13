Метшин надеется, что в Казани постоянно будут проводить «Новую волну»

После такого мероприятия растет количество желающих заниматься вокалом, танцем, становиться звукооператором, режиссером, сказал мэр города

Казань рассчитывает, что еще много лет будет главной площадкой, где проводят Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Таким мнением поделился мэр города Ильсур Метшин на полях «КазаньФорума».

Он подчеркнул, что в 2025-м конкурс прошел очень успешно. Мэра также радует факт, что именно Казань получила статус «хозяина» «Новой волны» во главе с маэстро Игорем Крутым, цитирует градоначальника ТАСС.

— Конечно же, мы надеемся, что Казань на долгие годы станет гостеприимной площадкой для этого замечательного фестиваля, — добавил Метшин, подчеркнув, что в городе уже начали готовиться встречать очередной фестиваль «Новой волны», которая пройдет с 20 по 26 августа.

Глава города отметил, что фестиваль дарит не только праздник.

— После каждого такого мероприятия растет количество желающих заниматься вокалом, танцем, становиться звукооператором, режиссером… После каждого мероприятия вырастают «звездочки» не только на сцене, но и за кулисами, — сказал Метшин, обратив внимание на то, что будущие специалисты данного профиля становятся востребованными не только в Татарстане и в целом в России, но и за границей.

Никита Егоров