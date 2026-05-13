В Татарстане 30 районов признали эндемичными по клещевому энцефалиту

Роспотребнадзор обратил внимание, что опасность существует не во всей республике, а только в определенных местах, в том числе в Набережных Челнах и Казани

Роспотребнадзор сообщил, что в Татарстане выявлено 30 районов, где есть риск заражения опасным заболеванием — клещевым энцефалитом.

В республике в список административных территорий входят Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алькеевский, Алексеевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Елабужский, Заинский, Лаишевский, Лениногорский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Сабинский, Спасский, Тукаевский, Тюлячинский, Чистопольский, Черемшанский, Ютазинский районы.



— Из 89 регионов Российской Федерации эндемичными являются 49. Однако СМИ при освещении этой темы допустили ряд искажений, в частности, неверно указали, что эндемичной является вся территория некоторых регионов, тогда как на самом деле речь идет лишь об отдельных административных территориях, — сообщает РПН.

Для сравнения: в соседних регионах ситуация такая: в Башкортостане — 42 опасных района, в Марий Эл — 11, в Самарской области — 26, а в Ульяновской — всего 5. Ведомство предупреждает: самая надежная защита от болезни — это прививка. Привиться рекомендуется всем, кто живет в опасных районах или собирается туда поехать.



Наталья Жирнова