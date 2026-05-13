Лавров: США хотят в 10 раз дешевле выкупить у Европы «Северные потоки» и восстановить их

Если сделку оформят, то цены на газ будут диктовать американцы

Соединенные Штаты хотят по низкой цене купить у Европы часть «Северных потоков» и восстановить их. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, чьи слова приводит RT.

— Американцы планируют восстановить «Северные потоки»... хотят выкупить ту часть, которая принадлежала европейским компаниям... в десять раз дешевле, чем европейцы вложили, — сказал министр.

По его словам, если власти Штатов оформят такую сделку, то цены на газ будут устанавливать американцы. Результаты договоренности между Россией и Германией уже не повлияют на ценообразование, подчеркнул он.

Кроме того, США намерены забрать у Украины транзитный газопровод из России в Европу для дальнейшего контроля и этих потоков, резюмировал Лавров.

Ранее Лавров назвал отношения России и Индии привилегированным стратегическим партнерством.



Никита Егоров