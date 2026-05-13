В Татарстане изымут из собственности 21 тысячу кв. метров земли под ответвление М-12

Решение связано со строительством и реконструкцией дороги, которая соединит трассу М-12 «Восток» в Лаишевском районе с автодорогой «Казань — граница с Республикой Казахстан»

Кабмин Татарстана принял постановление об изъятии земельных участков для государственных нужд. Решение связано со строительством и реконструкцией автомобильной дороги, которая соединит трассу М-12 «Восток» в Лаишевском районе с автодорогой Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан.

Общая площадь изымаемых участков составляет 21,1 тысяча квадратный метр. Они формируются из территорий общей площадью 752,8 тысяч квадратных метров, находящихся в собственности юридических и физических лиц. Участки расположены как в Лаишевском муниципальном районе, так и в Казани.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

За реализацию проекта отвечают Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан совместно с государственным казенным учреждением «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана».

Напомним, что для дублера Горьковского шоссе в Казани изымут частный земельный участок в Старом Аракчино. В рамках реализации проекта городские власти проведут оценку рыночной стоимости изымаемой недвижимости и заключат соглашения с собственниками.

Наталья Жирнова