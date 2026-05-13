В Татарстане при проверке пшеницы обнаружили двух вредителей

Жук и хрущак встречались в 10 экземплярах травянистого растения на килограмм

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане обнаружили жука-притворяшку и малого мучного хрущака в партиях пшеницы. Особи вредителей встречались в 10 экземплярах травянистого растения на килограмм, сообщила пресс-служба филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в республике. Образец отобран от партии массой 2 тыс. тонн.

Как напомнил заведующий испытательной лабораторией филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Ильсур Якупов, требования техрегламента Таможенного союза не допускают наличия в зерне живых вредителей. Отмечается, что информацию о выявлении насекомых в пшенице направили в Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан для принятия мер.

Также специалисты Управления Россельхознадзора вынесли предостережение владельцу зерна о недопустимости нарушения установленных требований и потребовали обеззаразить партии зерна методом фумигации. После обработки пшеницы эксперты повторно проверят зерно на соответствие требованиям.

Всего с начала 2026 года по состоянию на 8 мая в лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан исследовано 643 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, подтверждено соответствие качества и безопасности 242 тыс. тонн продукции.

Ранее сообщалось, что татарстанцам напомнили правила безопасного сжигания мусора.

Никита Егоров