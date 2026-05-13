В Татарстане хотят создать регистр населения республики

Цель образования системы — повысить эффективность деятельности региональных исполнительных и госорганов

В Татарстане могут создать регистр населения республики. Цель образования системы — повысить эффективность деятельности региональных исполнительных и госорганов, а также органов местного самоуправления. Кроме того, база должна помочь в принятии управленческих решений на основе данных. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Отмечается, что в системе будут храниться только актуальные и достоверные сведения о населении Татарстана. Причем базу должны формировать непрерывно через сбор сведений о человеке, которые есть в информационных системах российских госорганов и организаций, в том числе Федеральном регистре, в соответствии с Федеральным законом №168-ФЗ.

Планируется, что организовывать и контролировать деятельность по формированию, ведению, использованию и эксплуатации системы будет оператор, а именно Минцифры республики. Деятельность по техобеспечению мероприятий жизненного цикла базы осуществляет технический оператор.

Никита Егоров