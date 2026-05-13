Песков сказал, когда прекратится огонь в конфликте на Украине

Как только Владимир Зеленский выполнит одно требование, стороны продолжат вести переговоры

Огонь, открываемый в связи с конфликтом на Украине, прекратится, если Владимир Зеленский выведет ВСУ с территории российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, — сказал представитель Кремля, его слова приводит РИА «Новости».

Он также добавил, что, как только Зеленский выполнит упомянутое требование, стороны продолжат вести переговоры.

Ранее Песков объяснил, что имел в виду президент России Владимир Путин, говоря о скором завершении СВО.

Также пресс-секретарь российского лидера заявил, что визит президента США Дональда Трампа в Россию не планируется.

Никита Егоров