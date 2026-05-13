На первый этап строительства полосы «Мингер» в Татарстане направят 143,3 млн рублей

Работы должны выполнить до 10 ноября 2026 года

На первый этап строительства искусственной взлетно-посадочной полосы «Мингер», расположенной в Тимершикском селе Сабинского района Татарстана, направят 143,3 млн рублей. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Источником финансирования станут бюджет исполкома района и внебюджетные поступления. Работы должны выполнить до 10 ноября 2026 года.

Напомним, что проект строительства данной полосы получил положительное заключение госэкспертизы еще в феврале 2026 года, согласно данным Единого госреестра заключений (ЕГРЗ). Полоса будет располагаться рядом с одноименным населенным пунктом, где работает туристический и спа-комплекс.

Планируется построить, в частности, асфальтобетонную взлетно-посадочную полосу длиной 1,2 тыс. метра, позволяющую принимать самолеты среднего бизнес-класса, рулежные дорожки, соединяющие ВПП и перроны, — зону А для бизнес-авиации и зону Б для малой авиации лесоохраны, командно-диспетчерский пункт с вышкой визуального наблюдения и клубными помещениями, следует из проекта.

Никита Егоров