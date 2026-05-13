HR-эксперт назвал топ сфер, где трудятся самозанятые россияне

С начала года количество самозанятых в стране увеличилось на 6,5%

В топ сфер, где чаще трудятся самозанятые, входит транспорт, например сервисы такси, перевозки пассажиров и грузов, а также доставка (курьеры). Об этом сообщил «Реальному времени» HR-эксперт Гарри Мурадян.

Напомним, что с начала года количество самозанятых в России увеличилось на 6,5%, до 16,4 млн человек, а число индивидуальных предпринимателей — на 7%, до почти 4,8 млн человек.

— Еще среди самозанятых много работников из области строительства и ремонта, IT‑услуг, например фриланс‑разработчики и веб‑дизайнеры, представителей бьюти‑сферы и творчества, к примеру фотографы, дизайнеры или копирайтеры, — перечислил он.

При этом эксперт отметил, что примерно половина самозанятых трудятся в тех или иных сферах «на подработке к основной работе» и не делают подобную деятельность главным источником заработка.

В свою очередь экономист Андрей Бунич считает, что увеличение числа ИП связано с налоговыми изменениями, а не с реальным ростом объектов бизнеса в экономике. Что касается самозанятых, то их число, по прогнозам Мурадяна, будет расти по ряду причин, но в определенный момент они столкнутся с невостребованностью на рынке труда. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров