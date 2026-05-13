Трамп прибыл в Китай, где проведет переговоры с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп вместе с делегацией прибыл в Пекин, где проведет переговоры с Си Цзиньпином. Об этом сообщило Центральное ТВ Китая.

Агентство Reuters ранее сообщило, что американский лидер отправился в Пекин вместе с основателем SpaceX Илоном Маском и генеральным директором китайской Nvidia Дженсеном Хуангом.

Дональд Трамп должен был отправиться в КНР еще в конце марта, но причиной изменения графика могли стать продолжающиеся военные действия в Иране. Последний очный контакт между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином состоялся 30 октября 2025 года в южнокорейском Пусане. В ходе той встречи американский лидер охарактеризовал китайского коллегу как «великого лидера великой страны» и выразил уверенность в долгосрочном позитивном развитии двусторонних отношений.

Наталья Жирнова