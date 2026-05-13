Дмитрий Песков: визит Трампа в Россию не планируется
По словам пресс-секретаря Владимира Путина, данный вопрос в настоящее время не обсуждается
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов визита президента США Дональда Трампа в Россию, сообщают РИА «Новости». По словам представителя Кремля, данный вопрос в настоящее время не обсуждается.
Ранее сам Дональд Трамп во время общения с журналистами перед вылетом в Китай не исключил возможности своего визита в Россию в текущем году. Американский лидер также сообщил, что принимает все возможные меры для урегулирования украинского конфликта, отмечая, что ситуация постепенно приближается к разрешению.
Напомним, что президент США допускал приезд в Россию еще в августе 2025 года после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».