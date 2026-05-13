На 96-м году жизни не стало экс-директора театра им. Джалиля Масгута Имашева

Он возглавлял Татарский государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля в период с 1976 по 1981 год, а следующие 15 лет руководил Казанским театральным училищем

На 96-м году жизни ушел из жизни известный композитор, певец и педагог Масгут Имашев. Об этом сообщает Минкульт Татарстана.

Его творческое наследие включает музыку к 50 драматическим спектаклям и около 100 вокально-инструментальных произведений на стихи татарских поэтов. Среди его известных работ — «Саубуллашу вальсы», «Кыр казлары артыннан», «Туй күлмәге», «Туган ягым каеннары» и «Кукмара», которые вошли в золотой фонд татарского музыкального искусства.

Он был основателем и первым директором Альметьевского музыкального колледжа. В период с 1976 по 1981 год возглавлял Татарский государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. Следующие 15 лет, начиная с 1981 года, руководил Казанским театральным училищем.

Масгут Имашев является дедом известного оперного певца, лауреата международных конкурсов, преподавателя Казанской консерватории Айрата Имашева. Церемония прощания с композитором состоится 14 мая в 10:00 в Союзе театральных деятелей Республики Татарстан по адресу: улица Щапова, 37, Казань.



Наталья Жирнова