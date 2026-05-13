Песков: Путин дал высокую оценку испытанию «Сармата»

«Действительно, это очень важное событие для всей страны и для безопасности нашей страны на многие-многие годы вперед», — подчеркнул представитель Кремля

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку состоявшемуся запуску межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

— Сам президент, глава государства дал очень высокую оценку этому большому достижению, этому пуску. Действительно, это очень важное событие для всей страны и для безопасности нашей страны на многие-многие годы вперед, — подчеркнул представитель Кремля.

Накануне Россия успешно запустила ракету «Сармат». Это поможет российской армии поставить на боевое дежурство первый вооруженный этим комплексом ракетный полк до конца 2026 года, доложил президенту страны Владимиру Путину командующий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

Наталья Жирнова