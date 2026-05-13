У девятиклассников появится третий обязательный экзамен, сообщили в Рособрнадзоре

Проверку знаний по данной дисциплине введут с 2028 года

Выпускники 9-го класса начнут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, чьи слова цитирует приводитРИА «Новости».

Он подчеркнул, что история станет третьим обязательным экзаменом. Музаев также назвал этот предмет очень важным.

Отмечается, что введение аттестации обсудят с преподавателями, учениками и экспертами. По данным Минпросвещения, испытание станет формой допуска к ОГЭ. Задания будут соответствовать материалам из учебников, их уже разрабатывают. Цель — определить, есть ли у школьника понимание исторических процессов.

Экзамен, как ожидают в министерстве, поможет развить у подростков умение аргументировать или опровергать определенные мнения, а также формировать свое отношение к тем или иным событиям и личностям.

