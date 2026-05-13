За время отбывания наказания с Ильназа Галявиева удержано порядка 140 тыс. рублей

12:00, 13.05.2026

Деньги перечислены пострадавшим и родственникам погибших в ходе нападения на 175-ю гимназию

Фото: Максим Платонов

С Ильназа Галявиева судебными приставами удержано порядка 140 тысяч рублей, средства направлены взыскателям, рассказал «Реальному времени» главный судебный пристав Татарстана Анвар Закиров.

Ранее взыскание было обращено на долю Галявиева в квартире. Как писало «Реальное время» ее выкупил отец осужденного за 1,8 млн рублей, эти средства также поступили взыскателям.

Общество Татарстан

