За время отбывания наказания с Ильназа Галявиева удержано порядка 140 тыс. рублей
Деньги перечислены пострадавшим и родственникам погибших в ходе нападения на 175-ю гимназию
С Ильназа Галявиева судебными приставами удержано порядка 140 тысяч рублей, средства направлены взыскателям, рассказал «Реальному времени» главный судебный пристав Татарстана Анвар Закиров.
Ранее взыскание было обращено на долю Галявиева в квартире. Как писало «Реальное время» ее выкупил отец осужденного за 1,8 млн рублей, эти средства также поступили взыскателям.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».